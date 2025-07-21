В Рязани дерево упало на проезжую часть
Инцидент произошел на улице Братиславской. На кадрах видно, что ствол перекрыл тротуар, а ветви оказался на автомобильной дороге. Есть ли повреждения после падения — неизвестно.
В Рязани дерево упало на проезжую часть. Об этом в понедельник, 21 июля, сообщает Telegram-канал «аТипичная Рязань 18+".
Инцидент произошел на улице Братиславской. На кадрах видно, что ствол перекрыл тротуар, а ветви оказался на автомобильной дороге.
Есть ли повреждения после падения — неизвестно.