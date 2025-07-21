В России могут ввести штрафы за оплату криптовалютой

Штрафы за оплату услуг и товаров криптовалютой могут ввести в 2026 году. Проект планируют рассмотреть в Госдуме уже этой осенью. Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что оплата товаров и услуг криптовалютой запрещена законом с 2021 года, но из-за отсутствия наказания такая практика еще встречается. Депутат предлагает ввести штрафы от 100 000 руб. до 200 000 руб. для физлиц, от 700 000 руб. до 1 млн руб. для юрлиц. Также предлагается конфисковать криптовалюту, использованную в качестве платежа.

В России могут ввести штрафы за оплату криптовалютой. Об этом сообщают « Известия ».

По данным издания, штрафы за оплату услуг и товаров криптовалютой могут ввести в 2026 году. Проект планируют рассмотреть в Госдуме уже этой осенью. Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что оплата товаров и услуг криптовалютой запрещена законом с 2021 года, но из-за отсутствия наказания такая практика еще встречается.

Депутат предлагает ввести штрафы от 100 000 руб. до 200 000 руб. для физлиц, от 700 000 руб. до 1 млн руб. для юрлиц. Также предлагается конфисковать криптовалюту, использованную в качестве платежа.