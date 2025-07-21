В Минтрансе прокомментировали ситуацию в российских аэропортах
Все российские аэропорты, за исключением Калуги, работают в штатном режиме. Количество пассажиров в терминалах аэропортов московского узла и Пулково не превышает их пропускную способность. При этом в Нижнем Новгороде превышение составило 84%. На данный момент аэропорты продолжают работать в усиленном режиме для скорейшего возвращения к ранее установленному расписанию.
В Минтрансе прокомментировали ситуацию в российских аэропортах. Пост об этом появился в официальном Telegram-канале ведомства.
Все российские аэропорты, за исключением Калуги, работают в штатном режиме.
Количество пассажиров в терминалах аэропортов московского узла и Пулково не превышает их пропускную способность.
При этом в Нижнем Новгороде превышение составило 84%.
На данный момент аэропорты продолжают работать в усиленном режиме для скорейшего возвращения к ранее установленному расписанию.