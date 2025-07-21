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В Краснодаре обнаженная девушка танцевала на капоте Mercedes-Benz

В Краснодаре обнаженная девушка танцевала на капоте Mercedes-Benz. Об этом пишут «Плохие новости 18+".

30-летняя девушка без одежды и белья забралась на машину. Кадры сделали на оживленном перекрестке, водитель иномарки не мог продолжить движение.

Полиция задержала танцовщицу. Ей грозит 15 суток административного ареста. Также владелец автомобиля написал на нее заявление, что может повлечь уголовную ответственность.

Видео без цензуры доступно по ссылке.