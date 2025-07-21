В колбасах рязанских производителей нашли нарушения

Лабораторные исследования показали, что не все образцы соответствуют техническим регламентам ЕАЭС. В некоторых колбасах обнаружили микробиологические загрязнения и компоненты, не указанные в составе, такие как соевые добавки и мясо птицы. Это вводит потребителей в заблуждение и нарушает законодательство. По результатам проверок недобросовестных производителей привлекли к ответственности. Общая сумма штрафов превысила 100 тысяч рублей. Также было изъято около 90 кг небезопасной продукции.

В колбасах рязанских производителей нашли нарушения. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор.

Специалисты проверяли качество и безопасность продукции на мясоперерабатывающих предприятиях, в магазинах и социально значимых учреждениях.

Лабораторные исследования показали, что не все образцы соответствуют техническим регламентам ЕАЭС. В некоторых колбасах обнаружили микробиологические загрязнения и компоненты, не указанные в составе, такие как соевые добавки и мясо птицы. Это вводит потребителей в заблуждение и нарушает законодательство.

По результатам проверок недобросовестных производителей привлекли к ответственности. Общая сумма штрафов превысила 100 тысяч рублей. Также было изъято около 90 кг небезопасной продукции.