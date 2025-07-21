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В Касимове появятся фонтаны, уличный камин и арт-заборы
Согласно документам тендера, на площади Соборной появятся два фонтана — питьевой и каскадный, две садовые качели, пять скамеек со спинками, десятиметровая гранитная скамья, пять урн, два подиума со спинками. Также предусмотрены работы по установке двух видов декоративных заборов, брендированного чугунного люка, вазонов, камина со светодиодной подсветкой. Работы выполнят до 30 ноября 2025 года. Заказчик — управление капстроительства и дорожного хозяйства администрации Касимовского муниципального округа Рязанской области.

В Касимове на площади Соборной появятся фонтаны, уличный камин и арт-заборы. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок, работы по благоустройству обойдутся в 258 миллионов 379 тысяч 188 рублей.

Согласно документам тендера, на площади Соборной появятся два фонтана — питьевой и каскадный, две садовые качели, пять скамеек со спинками, десятиметровая гранитная скамья, пять урн, два подиума со спинками. Также предусмотрены работы по установке двух видов декоративных заборов, брендированного чугунного люка, вазонов, камина со светодиодной подсветкой.

Работы выполнят до 30 ноября 2025 года. Заказчик — управление капстроительства и дорожного хозяйства администрации Касимовского муниципального округа Рязанской области.

Фото: сайт госзакупок.