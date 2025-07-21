В Госдуме предложили переводить офисных работников на удаленку во время непогоды

В условиях сильной непогоды, когда офисные сотрудники могут выполнять свои рабочие задачи из дома, Госдума предлагает переводить их на удаленную работу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. Он отметил, что в случае, если работники способны полноценно выполнять свои обязанности удаленно, это не только снизит нагрузку на транспортную инфраструктуру, но и будет удобным как для сотрудников, так и для работодателей. Нилов также напомнил о положительном опыте удаленной работы, который был приобретен во время пандемии коронавируса, когда были разработаны нормы трудового законодательства, регулирующие смешанную занятость. Синоптики сообщают о сильных осадках в Москве, где за сутки выпало около 50 литров дождевой воды на квадратный метр, что превышает месячную норму. В связи с ухудшением погодных условий департамент транспорта столицы призвал граждан использовать общественный транспорт для поездок по городу. Прогнозы указывают на то, что непогода продлится до конца дня, с порывами ветра до 15 м/с.

В условиях сильной непогоды, когда офисные сотрудники могут выполнять свои рабочие задачи из дома, Госдума предлагает переводить их на удаленную работу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Он отметил, что в случае, если работники способны полноценно выполнять свои обязанности удаленно, это не только снизит нагрузку на транспортную инфраструктуру, но и будет удобным как для сотрудников, так и для работодателей. Нилов также напомнил о положительном опыте удаленной работы, который был приобретен во время пандемии коронавируса, когда были разработаны нормы трудового законодательства, регулирующие смешанную занятость.

Синоптики сообщают о сильных осадках в Москве, где за сутки выпало около 50 литров дождевой воды на квадратный метр, что превышает месячную норму. В связи с ухудшением погодных условий департамент транспорта столицы призвал граждан использовать общественный транспорт для поездок по городу. Прогнозы указывают на то, что непогода продлится до конца дня, с порывами ветра до 15 м/с.

Фото: Шедеврум