В Башкирии водитель гидроцикла погиб при столкновении с экскурсионным катером

На озере в Башкирии водитель гидроцикла погиб при столкновении с экскурсионным катером. Об этом сообщается в телеграм-канале «Плохие новости».

34-летний мужчина, управлявший водным транспортом без прав, несся на высокой скорости. В какой-то момент он не справился с управлением и протаранил катер, на котором находились пассажиры. Спасти виновника аварии не удалось — он скончался до прибытия скорой помощи. К счастью, никто из пассажиров катера не пострадал.

Фото: Плохие новости 18+