В Башкирии водитель гидроцикла погиб при столкновении с экскурсионным катером
На озере в Башкирии водитель гидроцикла погиб при столкновении с экскурсионным катером. Об этом сообщается в телеграм-канале «Плохие новости».
34-летний мужчина, управлявший водным транспортом без прав, несся на высокой скорости. В какой-то момент он не справился с управлением и протаранил катер, на котором находились пассажиры. Спасти виновника аварии не удалось — он скончался до прибытия скорой помощи. К счастью, никто из пассажиров катера не пострадал.
Фото: Плохие новости 18+