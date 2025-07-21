Рязанскому пенсионеру помогли аннулировать мошеннический кредит

Выяснилось, что мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником «государственного инвестиционного фонда России» и предложил инвестировать в акции. После первого вложения около 9 тысяч рублей и получения небольшой прибыли для вывода денег потребовались еще финансовые затраты, которых у заявителя не было. По инструкции аферистов он оформил кредит в банке на сумму более 100 тысяч рублей и перевел их злоумышленникам. Установлено, что в момент преступления, психическое заболевание потерпевшего лишало его возможности понимать характер и значение происходящее и оказывать сопротивление. В суде кредитный договор признали недействительным.

Рязанскому пенсионеру помогли аннулировать мошеннический кредит. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Выяснилось, что мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником «государственного инвестиционного фонда России» и предложил инвестировать в акции.

После первого вложения около 9 тысяч рублей и получения небольшой прибыли для вывода денег потребовались еще финансовые затраты, которых у заявителя не было.

По инструкции аферистов он оформил кредит в банке на сумму более 100 тысяч рублей и перевел их злоумышленникам.

Установлено, что в момент преступления, психическое заболевание потерпевшего лишало его возможности понимать характер и значение происходящее и оказывать сопротивление.

В суде кредитный договор признали недействительным.