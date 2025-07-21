Рязанскому пенсионеру помогли аннулировать мошеннический кредит. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Выяснилось, что мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником «государственного инвестиционного фонда России» и предложил инвестировать в акции.
После первого вложения около 9 тысяч рублей и получения небольшой прибыли для вывода денег потребовались еще финансовые затраты, которых у заявителя не было.
По инструкции аферистов он оформил кредит в банке на сумму более 100 тысяч рублей и перевел их злоумышленникам.
Установлено, что в момент преступления, психическое заболевание потерпевшего лишало его возможности понимать характер и значение происходящее и оказывать сопротивление.
В суде кредитный договор признали недействительным.