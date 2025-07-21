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Рязанские полицейские зафиксировали 43 нарушения в миграционной сфере
В отношении иностранных граждан составлено 37 протоколов в связи с несоблюдением правил въезда или нарушением режима пребывания на территории Российской Федерации и 3 протокола в связи с незаконным осуществлением трудовой деятельности. На 2 работодателей оформлены административные материалы в связи с незаконным привлечением иностранцев к трудовой деятельности. В отношении 40-летней жительницы Скопинского района возбуждено уголовное дело за фиктивную регистрацию мигранта.

Рязанские полицейские зафиксировали 43 нарушения в миграционной сфере. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В отношении иностранных граждан составлено 37 протоколов в связи с несоблюдением правил въезда или нарушением режима пребывания на территории Российской Федерации и 3 протокола в связи с незаконным осуществлением трудовой деятельности. На 2 работодателей оформлены административные материалы в связи с незаконным привлечением иностранцев к трудовой деятельности.

В отношении 40-летней жительницы Скопинского района возбуждено уголовное дело за фиктивную регистрацию мигранта.