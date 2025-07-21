Рязанцы высказались о готовности пройти детектор лжи при трудоустройстве

Отмечается, что подобные проверки применяют только 5% компаний. Рекрутеры сомневаются в необходимости таких тестов: только 38% уверены в их целесообразности. Среди опрошенных 58% соискателей готовы пойти на этот шаг при приеме на работу. Каждый четвертый категорически против. Респонденты отметили неприязнь к выказанному таким образом недоверию и сомнения в достоверности и надежности метода. Мужчины выражают большую лояльность к проверкам на полиграфе, чем женщины.

Рязанцы высказались о готовности пройти детектор лжи при трудоустройстве. Об этом пишет Superjob.

Отмечается, что подобные проверки применяют только 5% компаний. Рекрутеры сомневаются в необходимости таких тестов: только 38% уверены в их целесообразности.

Среди опрошенных 58% соискателей готовы пойти на этот шаг при приеме на работу. Каждый четвертый категорически против. Респонденты отметили неприязнь к выказанному таким образом недоверию и сомнения в достоверности и надежности метода.

Мужчины выражают большую лояльность к проверкам на полиграфе, чем женщины.