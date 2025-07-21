Рязанцы высказались о готовности пройти детектор лжи при трудоустройстве
Отмечается, что подобные проверки применяют только 5% компаний. Рекрутеры сомневаются в необходимости таких тестов: только 38% уверены в их целесообразности. Среди опрошенных 58% соискателей готовы пойти на этот шаг при приеме на работу. Каждый четвертый категорически против. Респонденты отметили неприязнь к выказанному таким образом недоверию и сомнения в достоверности и надежности метода. Мужчины выражают большую лояльность к проверкам на полиграфе, чем женщины.
Рязанцы высказались о готовности пройти детектор лжи при трудоустройстве. Об этом пишет Superjob.
Отмечается, что подобные проверки применяют только 5% компаний. Рекрутеры сомневаются в необходимости таких тестов: только 38% уверены в их целесообразности.
Среди опрошенных 58% соискателей готовы пойти на этот шаг при приеме на работу. Каждый четвертый категорически против. Респонденты отметили неприязнь к выказанному таким образом недоверию и сомнения в достоверности и надежности метода.
Мужчины выражают большую лояльность к проверкам на полиграфе, чем женщины.