Рязанцы рассказали о нападении собак в ЦПКиО
Мужчину покусали два бульдога, один из которых был с ошейником, но без хозяина. Пострадавший с травмами обратился за медпомощью и лечением от бешенства. В травмпункте он узнал, что еще один человек подвергся нападению. «Заявление в полицию подано, но шансов найти владельца мало», — говорится в сообщении. Отмечается, что на снимке раны спустя 8 дней.
Рязанцы рассказали о нападении собак в ЦПКиО. Об этом сообщает паблик «Новости Рязани ВКонтакте».
По данным портала, мужчину на улице Островского в районе дома № 18 покусали два бульдога, один из которых был с ошейником, но без хозяина. Пострадавший смог отбиться от животных и вызвать скорую. В травмпункте он узнал, что еще один человек подвергся нападению тех же псов.
Рязанцу назначили лечение от бешенства, несколько дней он провел в постели.
Также известно о написанном заявлении в полицию, где, со слов обратившегося, сказали, что хозяина найдут вряд ли.
Отмечается, что на снимке раны спустя 8 дней.
Фото: паблик «Новости Рязани ВКонтакте».