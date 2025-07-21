Рязанцы рассказали о нападении собак в ЦПКиО

Мужчину покусали два бульдога, один из которых был с ошейником, но без хозяина. Пострадавший с травмами обратился за медпомощью и лечением от бешенства. В травмпункте он узнал, что еще один человек подвергся нападению. «Заявление в полицию подано, но шансов найти владельца мало», — говорится в сообщении. Отмечается, что на снимке раны спустя 8 дней.

Рязанцы рассказали о нападении собак в ЦПКиО. Об этом сообщает паблик «Новости Рязани ВКонтакте».

По данным портала, мужчину на улице Островского в районе дома № 18 покусали два бульдога, один из которых был с ошейником, но без хозяина. Пострадавший смог отбиться от животных и вызвать скорую. В травмпункте он узнал, что еще один человек подвергся нападению тех же псов.

Рязанцу назначили лечение от бешенства, несколько дней он провел в постели.

Также известно о написанном заявлении в полицию, где, со слов обратившегося, сказали, что хозяина найдут вряд ли.

Отмечается, что на снимке раны спустя 8 дней.

Фото: паблик «Новости Рязани ВКонтакте».