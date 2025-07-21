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Рязанцы посетили «образцовые» предприятия региона
Эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса организовали экскурсии на модельные предприятия Рязанской области. Ознакомительные визиты прошли в рамках федерального проекта «Производительность труда», входящего в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса организовали экскурсии на модельные предприятия Рязанской области. Ознакомительные визиты прошли в рамках федерального проекта «Производительность труда», входящего в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

НПП «Тепловодохран» приняло гостей из компании «Инвард» на своей производственной площадке. Директор производства предприятия Александр Веткин рассказал о развитии компании и поделился опытом внедрения культуры непрерывных улучшений. Представителям «Инварда», который только начинает внедрять у себя «бережливые» инструменты, провели по цехам, где они увидели, как зарождаются и собираются разные типы счетчиков. Гости отметили, что эффективность работы зависит от четкого распределения обязанностей и ответственности всех участников, которые каждый день стоят у станков и видят весь процесс, в том числе моменты, которые нуждаются в улучшении.

Представители компании «А-Гласс ПРО» посетили завод МГК «Световые технологии» ― крупнейшего производителя и поставщика современных энергоэффективных светотехнических решений в России и странах СНГ. Экскурсанты увидели, как на предприятии строится система работы с персоналом, программа подачи предложений по улучшениям, организованы инфоцентры и внедрена система 5С. Специалисты «Световых технологий» уверены ― опыт успешного предприятия может стать источником вдохновения для тех, кто только начинает свой путь во внедрения бережливого производства.

Отмечается, что образцовыми предприятиями для изучения опыта реализации федпроекта «Производительность труда» в Рязанской области также являются также компания «Фибратек» и ТТМ Центр. Сотрудники РЦК регулярно организовывают экскурсии на их производственные площадки, чтобы участники могли увидеть, каких результатов можно добиться без дополнительных финансовых затрат. Подробную информацию о реализации федерального проекта можно получить на ИТ-платформе производительность. рф.