Рязанцам снова спрогнозировали грозу во вторник
22 июля будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южной четверти, 3-8 м/с, при грозе местами порывы до 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18°С, днем +22…+27°С.
Рязанцам снова спрогнозировали грозу во вторник. Информацию опубликовал региональный ЦГМС.
22 июля будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, местами гроза.
Ветер южной четверти, 3-8 м/с, при грозе местами порывы до 10-15 м/с.
Температура воздуха ночью +13…+18°С, днем +22…+27°С.