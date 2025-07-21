Рязанца осудят за повторную пьяную езду

Установлено, что в декабре 2024 года 28-летний нетрезвый мужчина подвозил приятеля на его автомобиле от улицы Введенской до Гоголя. В дороге его остановили инспекторы ГАИ. Водитель отказался пройти алкотест. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении нарушителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения лицом, ранее уже привлеченным к административной ответственности за аналогичное деяние). Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Рязанца осудят за повторную пьяную езду. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в декабре 2024 года 28-летний нетрезвый мужчина подвозил приятеля на его автомобиле от улицы Введенской до Гоголя. В дороге его остановили инспекторы ГАИ. Водитель отказался пройти алкотест.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении нарушителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения лицом, ранее уже привлеченным к административной ответственности за аналогичное деяние).

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.