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Россияне выразили желание ввести автоматическое списания алиментов
Россияне проявили активную поддержку идеи автоматического взыскания долгов по алиментам, согласно опросу, проведенному kp.ru. Осенью этого года в стране начнется автоматическое взыскание налоговых долгов, что позволит списывать задолженности без обращения в суд. Это нововведение поможет должникам избежать дополнительных расходов на пени и судебные издержки. При этом россияне, согласно опросу, поддерживают идею распространения подобной практики и на другие виды долгов. Результаты опроса показали, что 43% респондентов одобряют автоматическое списание алиментов, 23% поддерживают идею взыскания долгов по ЖКХ, а 20% — кредитных обязательств. Лишь 5% участников высказались против автоматического взыскания, выражая опасения по поводу возможных ошибок в системе. Опрос охватил три тысячи человек и проводился через социальные сети и мессенджеры.

Россияне проявили активную поддержку идеи автоматического взыскания долгов по алиментам, согласно опросу, проведенному kp.ru.

Осенью этого года в стране начнется автоматическое взыскание налоговых долгов, что позволит списывать задолженности без обращения в суд. Это нововведение поможет должникам избежать дополнительных расходов на пени и судебные издержки. При этом россияне, согласно опросу, поддерживают идею распространения подобной практики и на другие виды долгов.

Результаты опроса показали, что 43% респондентов одобряют автоматическое списание алиментов, 23% поддерживают идею взыскания долгов по ЖКХ, а 20% — кредитных обязательств. Лишь 5% участников высказались против автоматического взыскания, выражая опасения по поводу возможных ошибок в системе. Опрос охватил три тысячи человек и проводился через социальные сети и мессенджеры.