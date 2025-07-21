Россияне выразили желание ввести автоматическое списания алиментов

Россияне проявили активную поддержку идеи автоматического взыскания долгов по алиментам, согласно опросу, проведенному kp.ru. Осенью этого года в стране начнется автоматическое взыскание налоговых долгов, что позволит списывать задолженности без обращения в суд. Это нововведение поможет должникам избежать дополнительных расходов на пени и судебные издержки. При этом россияне, согласно опросу, поддерживают идею распространения подобной практики и на другие виды долгов. Результаты опроса показали, что 43% респондентов одобряют автоматическое списание алиментов, 23% поддерживают идею взыскания долгов по ЖКХ, а 20% — кредитных обязательств. Лишь 5% участников высказались против автоматического взыскания, выражая опасения по поводу возможных ошибок в системе. Опрос охватил три тысячи человек и проводился через социальные сети и мессенджеры.

Россияне проявили активную поддержку идеи автоматического взыскания долгов по алиментам, согласно опросу, проведенному kp.ru .

Осенью этого года в стране начнется автоматическое взыскание налоговых долгов, что позволит списывать задолженности без обращения в суд. Это нововведение поможет должникам избежать дополнительных расходов на пени и судебные издержки. При этом россияне, согласно опросу, поддерживают идею распространения подобной практики и на другие виды долгов.

Результаты опроса показали, что 43% респондентов одобряют автоматическое списание алиментов, 23% поддерживают идею взыскания долгов по ЖКХ, а 20% — кредитных обязательств. Лишь 5% участников высказались против автоматического взыскания, выражая опасения по поводу возможных ошибок в системе. Опрос охватил три тысячи человек и проводился через социальные сети и мессенджеры.