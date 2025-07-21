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Россиянам напомнили о штрафах за выращивание некоторых видов мака
За это нарушение предусмотрены взыскания в размере от 3 до 5 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток. Если количество выращенных растений превышает 10, это считается культивированием в крупном размере. В таком случае нарушителю грозит уголовная ответственность: штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.

Россиян предупредили о штрафах за выращивание некоторых видов мака, содержащих наркотические вещества. Об этом пишет «Лайф» со ссылкой на руководителя юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.

По его словам, за это нарушение предусмотрены взыскания в размере от 3 до 5 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.

Если количество выращенных растений превышает 10, это считается культивированием в крупном размере. В таком случае нарушителю грозит уголовная ответственность: штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.