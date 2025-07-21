Появились кадры с места наезда легковушки на остановку с людьми в Рязани

Авария произошла на улице Советской Армии. По данным портала, автомобиль на большой скорости со стороны ТЦ «Глобус» пересек две сплошные линии разметки и наехал на остановку, где в этот момент пассажиры ожидали транспорт. «Слава богу женщину не задела, пролетела прям в сантиметрах от нее», — рассказали очевидцы.

Появились кадры с места наезда легковушки на остановку с людьми в Рязани. Их в понедельник, 21 июля, опубликовал Telegram-канал «Топор. Новости Рязани».

Авария произошла на улице Советской Армии. По данным портала, автомобиль на большой скорости со стороны ТЦ «Глобус» пересек две сплошные линии разметки и наехал на остановку, где в этот момент пассажиры ожидали транспорт.

«Слава богу женщину не задела, пролетела прям в сантиметрах от нее», — рассказали очевидцы.