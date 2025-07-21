Полиция прокомментировала смертельное ДТП в Рязанской области

Трагедия произошла утром 18 июля в Скопинском районе, на 245-ом километре автодороги Р-22 «Каспий». По предварительной информации, 20-летний житель Республики Дагестан за рулем автомобиля «Джили» столкнулся с «Хендай Элантра» под управлением 63-летнего москвича. В результате происшествия житель столицы от полученных травм скончался на месте ДТП. Водитель первой иномарки и его пассажирка в возрасте 20-ти лет получили травмы. Им оказали медпомощь. По факту ЧП проводится проверка Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее в соцсетях опубликовали видео с места аварии.

Полиция прокомментировала смертельное ДТП в Рязанской области. Информацию разместили на сайте УМВД по региону.

Трагедия произошла утром 18 июля в Скопинском районе, на 245-ом километре автодороги Р-22 «Каспий». По предварительной информации, 20-летний житель Республики Дагестан за рулем автомобиля «Джили» столкнулся с «Хендай Элантра» под управлением 63-летнего москвича.

В результате происшествия житель столицы от полученных травм скончался на месте ДТП. Водитель первой иномарки и его пассажирка в возрасте 20-ти лет получили травмы. Им оказали медпомощь.

По факту ЧП проводится проверка Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в соцсетях опубликовали видео с места аварии.