Названы сферы, в которых не смогут работать мигранты без теста по русскому языку

Минтруд России внес поправки в законопроекты, согласно которым мигранты, занятые на должностях водителей, продавцов и медицинских специалистов, не смогут избежать прохождения тестов на знание русского языка и исторических основ России.

Мигранты, работающие в сфере медицины и транспорта, теперь должны будут сдавать экзамены на знание русского языка и истории России. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на статс-секретаря, заместителя министра труда и социальной защиты РФ Андрея Пудова.

Минтруд России внес поправки в законопроекты, согласно которым мигранты, занятые на должностях водителей, продавцов и медицинских специалистов, не смогут избежать прохождения тестов на знание русского языка и исторических основ России.