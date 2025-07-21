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Названы сферы, в которых не смогут работать мигранты без теста по русскому языку
Минтруд России внес поправки в законопроекты, согласно которым мигранты, занятые на должностях водителей, продавцов и медицинских специалистов, не смогут избежать прохождения тестов на знание русского языка и исторических основ России.

Мигранты, работающие в сфере медицины и транспорта, теперь должны будут сдавать экзамены на знание русского языка и истории России. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на статс-секретаря, заместителя министра труда и социальной защиты РФ Андрея Пудова.

Минтруд России внес поправки в законопроекты, согласно которым мигранты, занятые на должностях водителей, продавцов и медицинских специалистов, не смогут избежать прохождения тестов на знание русского языка и исторических основ России.