Мужчину, до смерти избившего женщину в Рязани, отправили в СИЗО

Напомним, вечером 13 июля 54-летний мужчина избил 43-летнюю рязанку из-за неприязненных отношений между ними. От полученных травм женщина скончалась, а подозреваемый скрылся. Позже подозреваемый был установлен и задержан оперативниками. Мужчину заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.