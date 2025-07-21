Independent: третий раунд переговоров РФ и Украины может пройти 23 или 24 июля

По данным издания, третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле может пройти в среду или четверг, 23 или 24 июля. Отмечается, что встреча будет включать «технические переговоры по ограниченному кругу вопросов». Предположительно, стороны обсудят гуманитарную помощь, обмен пленными, безопасность инфраструктуры и меры по охране границ.

Третий раунд переговоров РФ и Украины может пройти 23 или 24 июля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материал газеты Independent.

По данным издания, третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле может пройти в среду или четверг, 23 или 24 июля. Отмечается, что встреча будет включать «технические переговоры по ограниченному кругу вопросов».

Предположительно, стороны обсудят гуманитарную помощь, обмен пленными, безопасность инфраструктуры и меры по охране границ.