Google создает систему обнаружения землетрясений на базе Android-смартфонов

Компания Google создала мощную систему обнаружения землетрясений, используя глобальную сеть Android-смартфонов. Технология под названием Android Earthquake Alerts уже отправила миллионам пользователей в 98 странах предупреждения, позволяя им находить укрытие до начала разрушительных толчков. Об этом сообщается в официальном блоге Google. Система использует встроенные акселерометры смартфонов для фиксации первичных P-волн землетрясений. Когда неподвижный телефон фиксирует такие колебания, он отправляет сигнал на серверы Google. Далее система анализирует данные с множества устройств, подтверждает факт землетрясения, оценивает его магнитуду и местоположение, после чего рассылает оповещения. Предупреждения делятся на два типа: BeAware для легких толчков и TakeAction для сильных, которое выводится на экран и сопровождается громким звуком. Цель системы — предупредить людей до прибытия более медленной и разрушительной S-волны. За четыре года работы система зарегистрировала более 18 000 землетрясений магнитудой от 1,9 до 7,8 и отправила 790 миллионов оповещений о более чем 2000 значимых событиях. Число людей, имеющих доступ к системам раннего предупреждения, увеличилось с 250 миллионов в 2019 году до 2,5 миллиардов сегодня. Эффективность системы подтверждена реальными случаями, например, при землетрясении магнитудой 6,2 в Турции в 2025 году первое оповещение было отправлено всего через 8 секунд после начала толчков. Опрос более 1,5 миллиона пользователей показал, что 85% из них считают оповещения «очень полезными», даже те, кто не почувствовал толчков. Система постоянно совершенствуется, повышая точность оценки магнитуды и сокращая время реакции. В будущем она может не только предупреждать о землетрясениях, но и предоставлять оперативную информацию для экстренных служб.

Компания Google создала мощную систему обнаружения землетрясений, используя глобальную сеть Android-смартфонов. Технология под названием Android Earthquake Alerts уже отправила миллионам пользователей в 98 странах предупреждения, позволяя им находить укрытие до начала разрушительных толчков. Об этом сообщается в официальном блоге Google.

Система использует встроенные акселерометры смартфонов для фиксации первичных P-волн землетрясений. Когда неподвижный телефон фиксирует такие колебания, он отправляет сигнал на серверы Google. Далее система анализирует данные с множества устройств, подтверждает факт землетрясения, оценивает его магнитуду и местоположение, после чего рассылает оповещения.

Предупреждения делятся на два типа: BeAware для легких толчков и TakeAction для сильных, которое выводится на экран и сопровождается громким звуком. Цель системы — предупредить людей до прибытия более медленной и разрушительной S-волны.

За четыре года работы система зарегистрировала более 18 000 землетрясений магнитудой от 1,9 до 7,8 и отправила 790 миллионов оповещений о более чем 2000 значимых событиях. Число людей, имеющих доступ к системам раннего предупреждения, увеличилось с 250 миллионов в 2019 году до 2,5 миллиардов сегодня.

Эффективность системы подтверждена реальными случаями, например, при землетрясении магнитудой 6,2 в Турции в 2025 году первое оповещение было отправлено всего через 8 секунд после начала толчков. Опрос более 1,5 миллиона пользователей показал, что 85% из них считают оповещения «очень полезными», даже те, кто не почувствовал толчков.

Система постоянно совершенствуется, повышая точность оценки магнитуды и сокращая время реакции. В будущем она может не только предупреждать о землетрясениях, но и предоставлять оперативную информацию для экстренных служб.