Для рязанцев снова выпустили метеопредупреждение о непогоде

До конца 21 июля и в течение 22 июля на территории Рязанской области местами сохранятся грозы, в отдельных районах ливень, град, шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с.