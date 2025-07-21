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Артемов: на месте Кузьмина оврага в Рязани обустроят зеленую зону
Работы начали в 2024 году. Как отметил мэр Рязани Виталий Артемов, в 2026 году работы завершат. Уборка этой территории не проводились с советских времен. «Остался один участок вдоль Окружной дороги между гаражами. В муниципальной программе предусмотрим еще 50 миллионов рублей. Планируем сделать там зеленую зону. После проведения работ хотели бы установить там камеры, чтобы у рязанцев не было желания мусорить на том же месте», — рассказал Артемов.

Мэр Виталий Артемов заявил на заседании регионального правительства, что на месте Кузьмина оврага в Канищеве обустроят зеленую зону. Это произошло в понедельник, 21 июля.

Работы начали в 2024 году. Как отметил мэр Виталий Артемов, в 2026 году работы завершат. Уборка этой территории не проводилась с советских времен.

«Остался один участок вдоль Окружной дороги между гаражами, в муниципальной программе предусмотрим еще 50 миллионов рублей на 2026 год. Планируем сделать там зеленую зону. После проведения работ хотели бы установить там камеры, чтобы у рязанцев не было желания мусорить на том же месте», — рассказал Артемов.

Губернатор Павел Малков настоял, что камеры видеонаблюдения надо устанавливать уже сейчас, чтобы искоренять «безобразные привычки».

Ранее стало известно, что В 2024 году с участка вывезли 21 тысячу кубометров отходов, в 2025 году — еще 14 тысяч кубометров.

Фото: Администрация Рязани