52-летнего рязанца осудили за неуплату алиментов

Установлено, что подсудимый лишен родительских прав в отношении своих несовершеннолетних детей и обязан выплачивать алименты. Однако денежные средства на содержание дочери и сына он не предоставлял, добровольной помощи не оказывал, в связи с чем образовалась задолженность. Суд назначил ему наказание в виде семи месяцев лишения свободы условно.