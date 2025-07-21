52-летнего рязанца осудили за неуплату алиментов
Установлено, что подсудимый лишен родительских прав в отношении своих несовершеннолетних детей и обязан выплачивать алименты. Однако денежные средства на содержание дочери и сына он не предоставлял, добровольной помощи не оказывал, в связи с чем образовалась задолженность. Суд назначил ему наказание в виде семи месяцев лишения свободы условно.
52-летнего рязанца осудили за неуплату алиментов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Установлено, что подсудимый лишен родительских прав в отношении своих несовершеннолетних детей и обязан выплачивать алименты.
Однако денежные средства на содержание дочери и сына он не предоставлял, добровольной помощи не оказывал, в связи с чем образовалась задолженность.
Суд назначил ему наказание в виде семи месяцев лишения свободы условно.