13-летний мотоциклист столкнулся с «Ладой» в Рязанской области

ДТП случилось вечером 20 июля в деревне Добрянка Спасского района. Столкнулись автомобиль Lada Vesta, за рулем которого находилась 57-летняя жительница села Лакаш, и мотоцикл «Минск», которым управлял 13-летний подросток. Мальчик пострадал, его госпитализировали в детскую областную клиническую больницу.

13-летний мотоциклист столкнулся с «Ладой» в Рязанской области. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на ОГИБДД ОМВД России по Спасскому району.

ДТП случилось вечером 20 июля в деревне Добрянка Спасского района. Столкнулись автомобиль Lada Vesta, за рулем которого находилась 57-летняя жительница села Лакаш, и мотоцикл «Минск», которым управлял 13-летний подросток.

Мальчик пострадал, его госпитализировали в детскую областную клиническую больницу.