Верховный суд разрешил не сносить самострой, если он не угрожает гражданам

Суд вступился за гражданку, получившую разрешение на строительство на своем участке двухэтажного жилого дома, но начавшей возводить трехэтажную гостиницу. ВС отметил, что в спорах о признании права собственности на самовольные постройки должны учитываться не формальные требования, указанные в получении разрешения на строительство, а требования безопасности и соблюдение прав третьих лиц.

Самовольные объекты капитального строительства можно не сносить в случае, если они не угрожают и не мешают другим людям. Об этом 20 июля пишет РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда России.

Как сообщает СМИ, суд рассмотрел дело россиянки, получившей разрешение на строительство на своем участке двухэтажного жилого дома, но начавшей возводить трехэтажную гостиницу.

Администрация района подала в суд иск с требованием привести постройку «в соответствие с разрешительной документацией». Суд учел выводы эксперта, согласно которым при строительстве были соблюдены технические регламенты, не нарушены противопожарные и санитарно-эпидеомиологические нормы, а также соблюдены требования сейсмобезопасности. Угроза жизни и здоровью граждан выявлена не была.

Суд вступился за гражданку, отметив, что в спорах о признании права собственности на самовольные постройки должны учитываться не формальные требования, указанные в получении разрешения на строительство, а требования безопасности и соблюдение прав третьих лиц.

«Допущенное при возведении строения нарушение градостроительных и строительных норм и правил, не создающее угрозу жизни и здоровью граждан и не нарушающее права и интересы третьих лиц, может быть признано судом незначительным и не препятствующим возможности сохранения самовольной постройки», — говорится в определении.