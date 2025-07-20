В Рязанской области прошли гусиные бега

Отмечается, что в субботу, 19 июля, в поселке Гусь-Железный Касимовского округа состоялся VIII фестиваль «Гусевские забавы». Участники играли в крокет, прогуливались по амурной аллее, где застыли живые фигуры. Главным событием праздника стали гусиные бега. В этом году за победу боролись десять погонщиков со своими птицами. Они приехали не только из разных сел Касимовского округа, но и из Михайловского и Клепиковского районов. Победу одержал гусь Джек из Гусь-Железного.