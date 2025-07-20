В Рязани на Южной окружной произошло ДТП
Отмечается, что авария случилась в воскресенье, 20 июля. На кадрах видно, что столкнулись две иномарки. Машины получили серьезные механические повреждения. Подробности устанавливаются.
В Рязани на Южной окружной произошло ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».
Отмечается, что авария случилась в воскресенье, 20 июля.
На кадрах видно, что столкнулись две иномарки. Машины получили серьезные механические повреждения.
Подробности устанавливаются.