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Рязанский публицист выпустил книгу «Женщины в судьбе Сергея Есенина»
Александр Потапов приурочил выход книги к 130-летию со дня рождения поэта. В издании использованы письма, воспоминания, статьи, очерки современников Сергея Есенина, другие редкие документы.

Рязанский публицист выпустил книгу «Женщины в судьбе Сергея Есенина». Об этом сообщает «Союз писателей России».

Александр Потапов приурочил выход книги к 130-летию со дня рождения поэта.

В издании использованы письма, воспоминания, статьи, очерки современников Сергея Есенина, другие редкие документы.