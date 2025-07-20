Рязанский публицист выпустил книгу «Женщины в судьбе Сергея Есенина»
Александр Потапов приурочил выход книги к 130-летию со дня рождения поэта. В издании использованы письма, воспоминания, статьи, очерки современников Сергея Есенина, другие редкие документы.
Рязанский публицист выпустил книгу «Женщины в судьбе Сергея Есенина». Об этом сообщает «Союз писателей России».
Александр Потапов приурочил выход книги к 130-летию со дня рождения поэта.
В издании использованы письма, воспоминания, статьи, очерки современников Сергея Есенина, другие редкие документы.