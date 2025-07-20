Рязанки выступили против оценок по ИЗО, физкультуре, музыке и труду

Отмечается, что 43% жителей выступили за то, чтобы оставить 5-балльную систему оценок, 37% — за переход к зачетной системе. Среди женщин больше тех, кто за введение зачетной системы.