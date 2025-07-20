Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 20
25°
Пнд, 21
26°
Втр, 22
24°
ЦБ USD 78.31 0.12 19/07
ЦБ EUR 91.08 0.11 19/07
Нал. USD 79.25 / 79.00 19/07 08:00
Нал. EUR 91.80 / 92.00 19/07 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
11 июля 15:29
3 324
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
18 496
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
11 471
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
6 494
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанке вернули 3,5 тысячи после перерасчета платы за горячую воду
В госжилинспекцию обратилась жительница дома № 59 по улице Радищева в Рязани. После проверки выяснилось, что плата за горячее водоснабжение была завышена. В итоге перерасчет платы произвели на сумму 3410,98 рублей. Отмечается, что мера коснулась не всего дома, а только квартиры рязанки, которая пожаловалась.

Рязанке вернули 3,5 тысячи после перерасчета платы за горячую воду. Об этом 19 июля сообщила региональная госжилинспекция.

В ведомство обратилась жительница дома № 59 по улице Радищева в областном центре. После проверки выяснилось, что плата за горячее водоснабжение была завышена.

В итоге перерасчет платы произвели на сумму 3410,98 рублей. Отмечается, что мера коснулась не всего дома, а только квартиры рязанки, которая пожаловалась.