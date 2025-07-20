Рязанке вернули 3,5 тысячи после перерасчета платы за горячую воду

В госжилинспекцию обратилась жительница дома № 59 по улице Радищева в Рязани. После проверки выяснилось, что плата за горячее водоснабжение была завышена. В итоге перерасчет платы произвели на сумму 3410,98 рублей. Отмечается, что мера коснулась не всего дома, а только квартиры рязанки, которая пожаловалась.

Рязанке вернули 3,5 тысячи после перерасчета платы за горячую воду. Об этом 19 июля сообщила региональная госжилинспекция.

В ведомство обратилась жительница дома № 59 по улице Радищева в областном центре. После проверки выяснилось, что плата за горячее водоснабжение была завышена.

В итоге перерасчет платы произвели на сумму 3410,98 рублей. Отмечается, что мера коснулась не всего дома, а только квартиры рязанки, которая пожаловалась.