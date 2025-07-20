Antidiplomatico: в ЕС готовят нападение на Россию через Украину

Отмечается, что объединение хочет атаковать Россию в рамках программы «Европейский щит», инициатором которой выступил бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Страны — участницы Европейского союза готовятся атаковать Россию через Украину. Таким мнением поделился итальянский обозреватель Фабрицио Поджи в своей статье для портала L’Antidiplomatico .

Отмечается, что объединение хочет атаковать Россию в рамках программы «Европейский щит», инициатором которой выступил бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По словам Поджи, об этом свидетельствуют воинственная риторика генералов стран ЕС, называющих Россию угрозой, которой необходимо противостоять, и то, с какой охотой европейские лидеры подписывают договоры о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности.

Поджи также напомнил, что британский премьер Кир Стармер заявлял о готовности направить на Украину европейские войска. Автор публикации убеждён, что ЕС подготовил почву для нападения на Россию руками Киева.