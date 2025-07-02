Замначальника отдела рязанского предприятия подозревается в коррупции на 1,6 млн

В Рязани возбудили уголовное дело о коммерческом подкупе в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Рязанской области. В Московском межрайонном следственном отделе СК России по Рязанской области установили, что с января 2018 года по апрель 2025 года заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения одного из местных предприятий систематически получал незаконные вознаграждения от представителя контрагентской организации. Общая сумма подкупа составила более 1,6 миллиона рублей, которые были выплачены за содействие в заключении и поддержании долгосрочных договоров. В рамках расследования проводятся активные следственные действия для закрепления доказательственной базы. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Рязанской области.

В Рязани возбудили уголовное дело о коммерческом подкупе в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Рязанской области.

В Московском межрайонном следственном отделе СК России по Рязанской области установили, что с января 2018 года по апрель 2025 года заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения одного из местных предприятий систематически получал незаконные вознаграждения от представителя контрагентской организации. Общая сумма подкупа составила более 1,6 миллиона рублей, которые были выплачены за содействие в заключении и поддержании долгосрочных договоров.

В рамках расследования проводятся активные следственные действия для закрепления доказательственной базы. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Рязанской области.