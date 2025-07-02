В Рязанской области поймали пьяного водителя на ВАЗ-21213
Отмечается, что в селе Зимарово Александро-Невского района инспекторы остановили отечественный автомобиль. Им управлял 40-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. Водителю предложили пройти освидетельствование, прибор показал 1,431 миллиграмма алкоголя. Нарушителя отстранили от управления ТС и составили на него протокол.
В Рязанской области поймали пьяного водителя на ВАЗ-21213. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Отмечается, что в селе Зимарово Александро-Невского района инспекторы остановили отечественный автомобиль. Им управлял 40-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.
Водителю предложили пройти освидетельствование, прибор показал 1,431 миллиграмма алкоголя.
Нарушителя отстранили от управления ТС и составили на него протокол.