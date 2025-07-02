В Рязани простились с известным инженером-градостроителем Иваном Татановым

Отпевание состоялось 2 июля в храме Спаса-на-Яру. Проститься с Иваном Татановым пришли родственники и коллеги, представители региональных и городских органов власти, общественных организаций. Похоронен Иван Татанов на Скорбященском кладбище. Напомним, он скончался на 90-м году жизни. О смерти стало известно 30 июня. Иван Татанов — инженер и доктор технических наук, ранее занимавший пост директора Рязанского Водоканала. При его руководстве началась разработка Борковского песчаного карьера.