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В Рязани простились с известным инженером-градостроителем Иваном Татановым
Отпевание состоялось 2 июля в храме Спаса-на-Яру. Проститься с Иваном Татановым пришли родственники и коллеги, представители региональных и городских органов власти, общественных организаций. Похоронен Иван Татанов на Скорбященском кладбище. Напомним, он скончался на 90-м году жизни. О смерти стало известно 30 июня. Иван Татанов — инженер и доктор технических наук, ранее занимавший пост директора Рязанского Водоканала. При его руководстве началась разработка Борковского песчаного карьера.

В Рязани простились с известным инженером-градостроителем Иваном Татановым. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Отпевание состоялось 2 июля в храме Спаса-на-Яру. Проститься с Иваном Татановым пришли родственники и коллеги, представители региональных и городских органов власти, общественных организаций. Похоронен Иван Татанов на Скорбященском кладбище.

Напомним, он скончался на 90-м году жизни. О смерти стало известно 30 июня. Иван Татанов — инженер и доктор технических наук, ранее занимавший пост директора Рязанского Водоканала. При его руководстве началась разработка Борковского песчаного карьера.