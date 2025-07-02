В Рязани и области проверили безопасность аттракционов
Отмечается, что сотрудники управления гостехнадзора с начала 2025 года осмотрели 60 объектов. Все выявленные нарушения устранили. Напоминаем, что на всех аттракционах должны быть регистрационный знак с кодом региона, четырехзначным номером и QR-кодом. Если его нет, то от посещения аттракциона нужно отказаться, а также сообщить в управление по телефону 28-33-30.
В Рязани и области проверили безопасность аттракционов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Отмечается, что сотрудники управления гостехнадзора с начала 2025 года осмотрели 60 объектов.
Все выявленные нарушения устранили.
Напоминаем, что на всех аттракционах должны быть регистрационный знак с кодом региона, четырехзначным номером и QR-кодом. Если его нет, то от посещения аттракциона нужно отказаться, а также сообщить в управление по телефону 28-33-30.