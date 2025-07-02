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В России предложили ввести отпуск за работу в одной компании более 5 лет
Общественная организация «Отцы рядом» обратилась в комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов с инициативой ввести оплачиваемый отпуск длительностью один месяц для сотрудников, работающих в одной компании более пяти лет. Об этом сообщили в LIFE.RU со ссылкой на юриста и председателя организации Иван Курбаков. По мнению общественников, такая мера поможет россиянам избежать стресса и профессионального выгорания, а также даст возможность для полноценной перезагрузки. Саббатикал, который представляет собой продолжительный отпуск с сохранением рабочего места и частичной или полной оплатой, уже активно используется в международных корпорациях, особенно в IT-секторе. Современные исследования показывают, что более 65% российских работников страдают от хронического стресса, что негативно сказывается на их здоровье и производительности труда. Введение саббатикала может привести к снижению расходов на больничные листы и повышению общей эффективности работы. Кроме того, данная инициатива может помочь решить проблему «утечки мозгов», когда высококвалифицированные специалисты покидают страну в поисках лучших условий труда. Также отпуск может быть использован для решения семейных вопросов, что особенно актуально в условиях демографического кризиса. Предложенная модель реализации инициативы включает предоставление не менее 22 рабочих дней отпуска после пяти лет непрерывного стажа с возможностью деления на части. Финансирование может осуществляться по смешанной схеме, где 50% оплаты сохраняется за работодателем, а оставшаяся часть компенсируется через налоговые вычеты.

Общественная организация «Отцы рядом» обратилась в комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов с инициативой ввести оплачиваемый отпуск длительностью один месяц для сотрудников, работающих в одной компании более пяти лет. Об этом сообщили в LIFE.RU со ссылкой на юриста и председателя организации Иван Курбаков.

По мнению общественников, такая мера поможет россиянам избежать стресса и профессионального выгорания, а также даст возможность для полноценной перезагрузки. Саббатикал, который представляет собой продолжительный отпуск с сохранением рабочего места и частичной или полной оплатой, уже активно используется в международных корпорациях, особенно в IT-секторе.

Современные исследования показывают, что более 65% российских работников страдают от хронического стресса, что негативно сказывается на их здоровье и производительности труда. Введение саббатикала может привести к снижению расходов на больничные листы и повышению общей эффективности работы.

Кроме того, данная инициатива может помочь решить проблему «утечки мозгов», когда высококвалифицированные специалисты покидают страну в поисках лучших условий труда. Также отпуск может быть использован для решения семейных вопросов, что особенно актуально в условиях демографического кризиса.

Предложенная модель реализации инициативы включает предоставление не менее 22 рабочих дней отпуска после пяти лет непрерывного стажа с возможностью деления на части. Финансирование может осуществляться по смешанной схеме, где 50% оплаты сохраняется за работодателем, а оставшаяся часть компенсируется через налоговые вычеты.

Ранее в России предложили ввести отцовский отпуск с повышенным пособием.