В центре Рязани произошло массовое ДТП

Авария случилась в среду, 2 июля, на пересечении Первомайского проспекта и улицы Пожалостина. Там столкнулись Lada Vesta, Hyundai, Chevrolet и Lexus. Автомобили получили механические повреждения. На месте работал экипаж полиции. Подробности происшествия неизвестны.