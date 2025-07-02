Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 04
27°
Сбт, 05
20°
Вск, 06
17°
ЦБ USD 78.78 0.13 04/07
ЦБ EUR 93.13 0.45 04/07
Нал. USD 79.70 / 80.00 03/07 18:30
Нал. EUR 92.27 / 92.90 03/07 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
13 949
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
6 633
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
4 176
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
31 138
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Свое жилье без лишних условий: в Рязани запустили новую ипотеку под 13% независимо от статуса

Иногда хочется простого: поставить свою кровать у окна, покрасить стены в белый, не объясняться с арендодателем и знать, что этот дом — твой и только твой. Но реальность такова: льготную ставку по ипотеке просто так не получить. Семейная ипотека под 6% доступна только тем, у кого есть дети младше 7 лет. А что делать тем, у кого детей нет (или они старше), а жить в своей квартире хочется уже сейчас?

Хорошая новость: теперь это возможно — с новой рыночной ипотекой 13% от рязанского застройщика «Стройпромсервис».

Теперь свою квартиру на выгодных условиях может купить любой, независимо от статуса. Предложение будет особенно актуально для молодых специалистов, которые увлечены карьерой и хотят приобрести первое собственное жилье.

Так, в жилом квартале комфорт-класса Огни большой выбор 1-комнатных квартир. Например, планировка с гардеробной и выделенной гостевой зоной.

Узнать больше можно на сайте застройщика или по телефону +74912247000.

Больше интересного о новостройках Рязани в телеграм-канале.

Застройщик ООО СЗ «Шереметьевский квартал». Проектная документация размещена на сайте наш. дом. рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.