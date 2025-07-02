Свое жилье без лишних условий: в Рязани запустили новую ипотеку под 13% независимо от статуса

Иногда хочется простого: поставить свою кровать у окна, покрасить стены в белый, не объясняться с арендодателем и знать, что этот дом — твой и только твой. Но реальность такова: льготную ставку по ипотеке просто так не получить. Семейная ипотека под 6% доступна только тем, у кого есть дети младше 7 лет. А что делать тем, у кого детей нет (или они старше), а жить в своей квартире хочется уже сейчас?

Хорошая новость: теперь это возможно — с новой рыночной ипотекой 13% от рязанского застройщика «Стройпромсервис».

Теперь свою квартиру на выгодных условиях может купить любой, независимо от статуса. Предложение будет особенно актуально для молодых специалистов, которые увлечены карьерой и хотят приобрести первое собственное жилье.

Так, в жилом квартале комфорт-класса Огни большой выбор 1-комнатных квартир. Например, планировка с гардеробной и выделенной гостевой зоной.

Узнать больше можно на сайте застройщика или по телефону +74912247000.

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