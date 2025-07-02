Рязанское МЧС выпустило метеопредупреждение

По данным регионального ЦГМС, 2 июля на территории Рязанской области ожидается кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Возможны порывы ветра до 12-17 м/с. Жителей призвали быть внимательными и осторожными в непогоду.