Рязанское МЧС выпустило метеопредупреждение
По данным регионального ЦГМС, 2 июля на территории Рязанской области ожидается кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Возможны порывы ветра до 12-17 м/с. Жителей призвали быть внимательными и осторожными в непогоду.
Рязанское МЧС выпустило метеопредупреждение. Информацию разместила пресс-служба ведомства.
По данным регионального ЦГМС, 2 июля на территории Рязанской области ожидается кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Возможны порывы ветра до 12-17 м/с.
Жителей призвали быть внимательными и осторожными в непогоду.