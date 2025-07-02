Рязанец ударил приятеля ножом в грудь, а затем начал его спасать

Установлено, что 26 февраля 2025 года 49-летний обвиняемый в компании двоих знакомых находился в квартире на улице Новой. Мужчины общались на кухне, распивая спиртные напитки. Во время застолья один из них начал шутить. Одну из шуток обвиняемый воспринял как оскорбление. Он схватил нож и нанес им удар в грудь сидящему на стуле приятелю. Далее совместно с третьим участником компании стал оказывать пострадавшему первую помощь до приезда скорой и полиции.

Рязанец ударил приятеля ножом в грудь, а затем начал его спасать. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Установлено, что 26 февраля 2025 года 49-летний обвиняемый в компании двоих знакомых находился в квартире на улице Новой.

Мужчины общались на кухне, распивая спиртные напитки. Во время застолья один из них начал шутить. Одну из шуток обвиняемый воспринял как оскорбление.

Он схватил нож и нанес им удар в грудь сидящему на стуле приятелю.

Далее совместно с третьим участником компании стал оказывать пострадавшему первую помощь до приезда скорой и полиции.

Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в суд.