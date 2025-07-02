Минтранс опубликовал инструкцию по использованию RFID-меток на платном путепроводе в Рязани

Проезд с использованием меток на платном путепроводе заработал с 28 июня. Однако 2 июля рязанцы сообщили, что система RFID-меток на платном путепроводе не работает. В связи с этим минтранс опубликовал инструкцию по установке RFID-меток.

Минтранс опубликовал инструкцию по использованию RFID-меток на платном путепроводе в Рязани. Она появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

Проезд с использованием меток на платном путепроводе заработал с 28 июня. Однако 2 июля рязанцы сообщили, что система RFID-меток на платном путепроводе не работает.

В связи с этим минтранс опубликовал инструкцию по установке RFID-меток.