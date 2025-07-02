«Капитал» открыл в Рязани офис продаж с различными интерьерами
Многие выбирают квартиру по картинкам. Но есть способ лучше — увидеть не только планировки, но и подход застройщика к деталям, эстетике и людям.
На 1-ой Железнодорожной, 56 появилось пространство, которое ломает стереотипы.
- Выставка цифрового искусства:
- Экспозиция картин, сгенерированных ИИ и нарисованных сотрудниками компании;
- Работы стали частью интерьера, задавая тон всему пространству.
2. Интерьер как источник идей:
- Продуманный дизайн с уютными зонами;
- Примеры решений для отделки, зонирования;
- Возможность увидеть, как современные течения воплощаются в реальном пространстве.
А если вы как раз выбираете жилье — это отличный способ не просто прочитать описание дома, а почувствовать, как застройщик мыслит. Потому что в «Капитале» всё по любви — и к деталям, и к людям.
Рязань, ул. 1-я Железнодорожная, 56.