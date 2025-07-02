«Капитал» открыл в Рязани офис продаж с различными интерьерами

Многие выбирают квартиру по картинкам. Но есть способ лучше — увидеть не только планировки, но и подход застройщика к деталям, эстетике и людям.

На 1-ой Железнодорожной, 56 появилось пространство, которое ломает стереотипы.

Выставка цифрового искусства:

Экспозиция картин, сгенерированных ИИ и нарисованных сотрудниками компании;

Работы стали частью интерьера, задавая тон всему пространству.

2. Интерьер как источник идей:

Продуманный дизайн с уютными зонами;

Примеры решений для отделки, зонирования;

Возможность увидеть, как современные течения воплощаются в реальном пространстве.

А если вы как раз выбираете жилье — это отличный способ не просто прочитать описание дома, а почувствовать, как застройщик мыслит. Потому что в «Капитале» всё по любви — и к деталям, и к людям.

Рязань, ул. 1-я Железнодорожная, 56.