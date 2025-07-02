FT: спецслужбы Украины могут быть причастны к подрывам нефтяных танкеров

По данным издания, изначально все признаки подрыва указывали на Украину. Отмечается, что взрывы могли устроиться с использованием магнитных мин. Эксперт газеты не исключил и альтернативных версий, включая причастность других «государственных игроков», у которых были возможности и мотив для подобных атак. Газета называет четыре судна, пострадавших от взрывов в районе борта этой зимой: Seacharm, Seajewel, Grace Ferrum и Koala принадлежат греческим и кипрским судовладельцам.

Спецслужбы Украины могут быть причастны к подрывам нефтяных танкеров. Об этом пишет RT со ссылкой на материал газеты Financial Times.

По данным издания, изначально все признаки подрыва указывали на Украину. Отмечается, что взрывы могли устроиться с использованием магнитных мин.

Эксперт газеты не исключил и альтернативных версий, включая причастность других «государственных игроков», у которых были возможности и мотив для подобных атак.

Газета называет четыре судна, пострадавших от взрывов в районе борта этой зимой: Seacharm, Seajewel, Grace Ferrum и Koala принадлежат греческим и кипрским судовладельцам.