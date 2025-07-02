Bild: Украина может остаться без боеприпасов к концу лета

Военный эксперт Карло Масала заявил изданию, что после наступит критическая нехватка боеприпасов до тех пор, пока Европа не попытается это восполнить. Как указано в публикации, наиболее чувствительна для Киева остановка поставок ракет для комплексов ПРО Patriot и ракет GMLRS, без которых РСЗО HIMARS будут практически бесполезны.

Украине хватит поставленных США боеприпасов до конца лета. Об этом со ссылкой на военного эксперта Карло Масала сообщила немецкая газета Bild.

Он заявил изданию, что после наступит критическая нехватка боеприпасов до тех пор, пока Европа не попытается это восполнить.

Как указано в публикации, наиболее чувствительна для Киева остановка поставок ракет для комплексов ПРО Patriot и ракет GMLRS, без которых РСЗО HIMARS будут практически бесполезны.