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9 рязанцев с редкими болезнями смогут получить необходимые лекарственные препараты
Прокуратура Рязанской области завершила проверку соблюдения законодательства в сфере здравоохранения, в ходе которой выявила нарушения со стороны медицинских учреждений. В регионе зарегистрировано 175 граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, которые включены в федеральный регистр пациентов с жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими заболеваниями. Проверка показала, что ряд медицинских организаций не предоставлял необходимые сведения о пациентах с орфанными заболеваниями для их включения в региональный сегмент регистра. В связи с этим прокуроры Московского района Рязани, а также Клепиковского, Михайловского, Сапожковского и Щацкого районов внесли 8 представлений об устранении выявленных нарушений. Благодаря вмешательству прокуратуры девять пациентов с редкими заболеваниями включили в регистр для их последующего обеспечения лекарственными препаратами.

Прокуратура Рязанской области завершила проверку соблюдения законодательства в сфере здравоохранения, в ходе которой выявила нарушения со стороны медицинских учреждений. В регионе зарегистрировано 175 граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, которые включены в федеральный регистр пациентов с жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими заболеваниями.

Проверка показала, что ряд медицинских организаций не предоставлял необходимые сведения о пациентах с орфанными заболеваниями для их включения в региональный сегмент регистра. В связи с этим прокуроры Московского района Рязани, а также Клепиковского, Михайловского, Сапожковского и Щацкого районов внесли 8 представлений об устранении выявленных нарушений.

В итоге девять пациентов с редкими заболеваниями включили в регистр для их последующего обеспечения лекарственными препаратами.