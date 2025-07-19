В Рязани не планируют вводить запрет на электросамокаты

Власти Рязани решили не вводить полный запрет на использование электросамокатов и электровелосипедов, сообщила пресс-служба мэрии. Вместо этого акцент будет сделан на усилении контроля за соблюдением правил дорожного движения пользователями этих средств передвижения.