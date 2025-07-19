Российских водителей предупредили об увеличении штрафа за отказ остановиться

С 18 июля за игнорирование требования сотрудника ГИБДД остановиться размер взыскания составит от 7 до 10 тысяч рублей. При повторном нарушении предусмотрены более строгие меры: либо штраф в 10 тысяч рублей, либо лишение прав на срок до шести месяцев. Ранее за подобное нарушение взимался штраф в размере от 500 до 800 рублей.

В России вырастут штрафы за отказ остановиться по требованию инспектора ГИБДД. Об этом пишет «Газета. ру».

С 18 июля за игнорирование требования сотрудника ГИБДД остановиться размер взыскания составит от 7 до 10 тысяч рублей. При повторном нарушении предусмотрены более строгие меры: либо штраф в 10 тысяч рублей, либо лишение прав на срок до шести месяцев.

Ранее за подобное нарушение взимался штраф в размере от 500 до 800 рублей.